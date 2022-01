Trento, all’ex Sit per due giorni non si potrà parcheggiare

TRENTO. Con la prossima settimana inizieranno, a cura del Servizio Opere di urbanizzazione Primaria del Comune di Trento, i lavori di pulizia e rimozione delle vasche interrate nell’area ex Gasometro Sit in via Canestrini.

Il progetto prevede la rimozione di alcune vasche interrate presenti sotto il piazzale destinato attualmente a parcheggio e del terreno limitrofo in cui sono state riscontrate la presenza di scarti di lavorazione dell’ex attività industriale, costituiti da peci e prodotti catramosi.

Per le operazioni di scavo si rende necessario montare una tendo-struttura nelle giornate di lunedì 17 e martedì 18 gennaio con chiusura totale del parcheggio e successivamente occupare per circa 2 mesi una parte del piazzale con una perdita temporanea di circa 210 posti auto.

Al termine dei lavori tutti i parcheggi verranno ripristinati nella stessa configurazione attuale. C.L.