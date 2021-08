Trento, a più di un anno di distanza torna il defibrillatore in corso 3 Novembre

TRENTO. Ci sono voluti molti mesi (il furto era avvenuto nell'aprile dello scorso anno), ma finalmente il defibrillatore posizionato in corso 3 Novembre è tornato operativo. La segnalazione arriva da quei cittadini che dopo aver osservato la postazione vuota, l'hanno finalmente tornata a vedere occupata e quindi operativa.

Ci troviamo all'ingresso del Centro Santa Chiara, in una zona di forte passaggio, e quindi la funzione di una postazione di pronto soccorso è molto importante. Chi l’aveva rubato aveva commesso un furto idiota perché oltre a mettere a rischio la salute delle persone, si era portato via un oggetto privo di valore commerciale.

La sostituzione non è stata veloce, ma l’importante è che il servizio sia stato ripristinato e che, in caso di urgenza, il defibrillatore possa essere nuovamente utilizzato per contribuire a salvare la vita delle persone: tutto il resto conta ben poco.