Tamponi, chiude il drive through al palazzetto dello sport di Trento: il servizio trasferito a Mattarello

TRENTO. Chiude i battenti il drive through tamponi del palazzetto dello sport di via Fersina, a lato della Blm Group Arena: da domani, lunedì 15 novembre, chi ha necessità di fare un tampone dovrà recarsi a Mattarello. Lo ha comunicato l'Azienda sanitaria.

Il centro di San Vincenzo a Mattarello continuerà ad effettuare le vaccinazioni - principalmente anti Covid-19 ed antinfluenzali - in modalità tradizionale, nelle già installate strutture coperte e riscaldate. Si lascia la macchina nel parcheggio esterno e si accede a piedi. Per una questione di sicurezza i tamponi saranno invece fatti sempre in modalità drive, senza scendere dall’auto, attraverso una corsia dedicata e segnalata.

Da domani saranno effettuati esclusivamente tamponi su prescrizione medica o su indicazione delle autorità sanitarie. Vista la scarsa richiesta da parte dei cittadini si è deciso infatti di interrompere il servizio di tamponi rapidi a pagamento.