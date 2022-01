Stagista morto sul lavoro a 18 anni, studenti e sindacati trentini in piazza

TRENTO. Cgil, Cisl e Uil del Trentino hanno partecipato questo pomeriggio, davanti alla facoltà di Sociologia e non in piazza D’Arogno, come precedentemente comunicato, al presidio organizzato da Udu e Rete degli Studenti medi in ricordo di Lorenzo Parelli, il ragazzo morto per un incidente sul lavoro nella sua ultima giornata di alternanza scuola-lavoro in una fabbrica in provincia di Udine.

La tragica scomparsa di Lorenzo è un fatto che sconvolge ed indigna profondamente: un percorso di formazione e lavoro che dovrebbe essere un’occasione per accrescere le competenze dei ragazzi e aumentare la loro possibilità di trovare un’occupazione non dovrebbe mai concludersi con la morte. Così come non è mai accettabile nessuna morte sul lavoro.

La presenza del sindacato al presidio ha voluto dunque testimoniare l’urgenza di rivedere le regole per assicurare adeguate misure di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e porre fine a questa strage. C.L.