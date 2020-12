Sci, ora spunta l’ipotesi del 18 gennaio 

Trento. Un passo avanti verso la partenza della stagione dello sci, con un’ipotesi addirittura anticipata rispetto alle previsioni dei giorni scorsi: il 18 gennaio. la novità è l’approvazione di un nuovo protocollo ieri pomeriggio (dopo le indicazioni del comitato tecnico scientifico) da parte della conferenza stato regioni. E' stato l’assessore Roberto failoni, ieri mattina, ad anticipare la notizia nel corso di una conferenza stampa: «Le piste svizzere sono aperte, quelle austriache anche, in Francia pensano di aprire il prossimo 20 gennaio, ma la realtà è che anche noi siamo pronti, già da tempo, ad aprire le piste da sci in sicurezza, come avviene in altre nazioni, ad esempio ad Aspen (in Colorado). ora che ci sono nuove regole, secondo le indicazioni del comitato tecnico scientifico, manca una data certa, che consenta alle aree sciistiche di programmare l’apertura ma nel protocollo abbiamo comunque inserito un’ipotesi di data che, compatibilmente con la situazione sanitaria del nostro paese, è quella di lunedì 18 gennaio».



Nel nuovo protocollo sono naturalmente confermate tutte le prescrizioni già concordate con le autorità sanitarie: 50 per cento di portata sugli impianti di risalita, con la possibilità di salire al 100 per cento solo nel caso di seggiovie aperte, con gli sciatori che in ogni caso dovranno sempre indossare la mascherina durante la risalita. ma la vera novità è il contingentamento degli skipass che era stato chiesto dal comitato tecnico scientifico per limitare (oltre che i passaggi sugli impianti) anche la possibilità di assembramenti e code ai cancelletti di ingresso delle funivie. in particolare il cts chiedeva di calcolare tutti gli abbonamenti (stagionali e settimanali ad esempio) e non solo gli skipass giornalieri. L’assessore Failoni spiega che ora sarà necessario costituire un tavolo di lavoro provinciale per individuare una formula che indicherà, per ogni skiarea, il numero massimo di skipass che potranno essere ammessi agli impianti di risalita in una giornata.