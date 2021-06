San Martino è diventata “la Montmartre di Trento”: pittori all’aria aperta, musica, varietà e tante iniziative

TRENTO. Più di quaranta artisti hanno animato il primo fine settimana di “San Martino...la Montmartre di Trento”: una kermesse artistica, di divertimento e di animazione che rende l'antico rione cittadino protagonista delle Feste Vigiliane. Il primo tratto di strada pedonalizzato ed il cortile delle scuole Sanzio si sono rivelati sedi ideali per questa serie di eventi che dopo il debutto dal 18 al 20 giugno, si succederanno dal 25 al 27 giugno. La rassegna nasce dalla fattiva collaborazione tra il Comitato San Martino Buonconsiglio, il Comune ed i commercianti della via che è diventata punto di riferimento per famiglie, bambini e cittadini curiosi attratti già nel vedere i pittori scaricare le lo loro opere dalle macchine e camminare con le tele sotto il braccio. Scene inedite per l’antico borgo che è sempre stato al centro della vita cittadina, ma con attività artigianali e la vitalità tipica dei quartieri operai.























San Martino come Montmartre: musica, pittori e tavolini all'aria aperta L'iniziativa ha avuto un grande successo e il pubblico ha risposto con entusiasmo. Si è riscoperta la voglia di stare assieme e la socialità. A breve nuove serate, sempre inserite nel calendario delle Feste Vigiliane (foto Daniele Peretti)

Il prossimo fine settimana vedrà la presenza della Compagnia del Sign. Formicola varietà Mutanda con e di Alessandro Sanzone ed i suoi burattini per uno spettacolo dedicato ai bambini, ma non solo. Venerdì sera sarà “Fra il grano e il cielo...la musica di Van Gogh passando per Astor Pizzola” per la fisarmonica di Marco Graziola. Sabato spazio alla performance di Paolo Facchinelli e Paolo Dolzan ed a seguire il concerto dei Sons of Troian”. Il momento clou sarà la proiezione di Video Mapping di Stefano Benedetti che ha creato un'opera rielaborando il materiale ricevuto da 40 artisti, elaborando immagini sull’alternanza dinamica dei colori. Forse più che un video sarà un grande quadro che andrà a coprire tutta la facciata delle Scuole Sanzio per diventare un ideale biglietto d'ingresso alla festa. La durata sarà di una ventina di minuti e sarà proiettato alle 22 ed alle 23 con un fuori programma con la proiezione del filmato “La città sul fiume”.

Protagoniste di San Martino...la Montmartre di Trento” sono la suggestione e la fantasia, fondamentali per immaginare il Borgo che verrà, ma anche quello che è stato con le case sul fiume, gli attracchi delle barche e la frequentazione di barcaioli provenienti dal nord attraverso l’Adige. Fantasia (davvero tanta) ci voleva negli anni passati per immaginare una parte di strada pedonalizzata ed una a traffico limitato. Suggestione per sedersi su una panchina e su un tavolo e sentire il rumore dell’acqua dell’Adige che scorre, ma il Borgo che verrà come lo sta pensando il Comitato San Martino Buonconsiglio, sarà all'insegna della suggestione e della fantasia, senza limiti.