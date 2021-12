Salta l’appuntamento con i Cantori della Stella nel Duomo di Trento

TRENTO. Per il secondo anno annullato l’appuntamento con i piccoli Cantori della Stella che si sarebbe dovuto svolgere domani, lunedì 27 dicembre, in Duomo.

Infatti, sul sito ufficiale della Curia è stato reso pubblico che “il difficile momento che stiamo vivendo non ci permette di poter vivere la Celebrazione dei Cantori della Stella come eravamo soliti fare fino al 2019. Anche quest’anno, purtroppo, non ci sarà il Mandato ai Cantori della Stella in Duomo ma si potrà celebrare il Mandato nelle proprie parrocchie; verrà consegnato ai bambini e ragazzi un pensiero da parte del vescovo Lauro che, nonostante le distanze, vuole essere al fianco dei Cantori”. Se la situazione lo consentirà, prosegue l’invito della Curia, si può proporre ai bambini di trovarsi in una sala della parrocchia o in oratorio per preparare insieme un pensiero che possa raggiungere gli anziani, gli ammalati, le famiglie straniere o che da poco si sono trasferite in paese. Si possono anche, con l’aiuto di qualche mamma e di qualche papà, cucire degli abiti che i bambini potranno indossare per le vie del nostro paese quando porteremo la lieta notizia della nascita di Gesù. Concludendo: “Non permettiamo a questo virus di fermarci nel diffondere la lieta notizia. In maniera diversa, cerchiamo di arrivare nelle case di chi, ora più che mai, ha bisogno di un po’ di speranza. Non potremo entrare nelle case, ma possiamo essere vicini alle persone che solitamente visitavamo lasciando un pensiero nella bussola delle lettere e intonando qualche canto natalizio per le strade”.

Scrive l’arcivescovo don Lauro Tisi: “Cari ragazzi, purtroppo anche quest’anno non possiamo ancora incontrarci in presenza per celebrare insieme il cammino di annuncio della nascita di Gesù nelle nostre valli tramite la vostra voce di cantori della Stella. Ma io so che voi, con la vostra vita, saprete rimediare a questa nostra difficoltà diventando voi un canto, bello, dell’amore di Dio vivendo come Gesù ci chiede, nell’amore e nel servizio per gli altri. Andate, raccontate il sogno di Dio con le vostre stelle ma soprattutto con quella stella che siete voi, ragazzi in gamba, che raccontate che Dio è buono ed ha un sogno per la vita degli uomini: che vivano nell’amore, nella pace e nella gioia. Buon viaggio cantori della stella!”. Il viodeomessaggio sul sito www.diocesitn.it C.L.