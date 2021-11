Roncafort, che rumore quel campo da basket! Il caso approda pure in consiglio comunale

TRENTO. Cresce la protesta dei residenti delle case Itea di Via Guido Polo a Roncafort per il continuo disturbo che subiscono dall’attiguo campo di basket. Il problema non è di facile soluzione, in quanto la progettazione del nuovo parco del sobborgo inaugurato poco più di un anno fa, ha previsto il campo da basket utilizzabile però anche come struttura polivalente, in corrispondenza dell'unico lato abitato. Collocandolo a nemmeno dieci metri dalle abitazioni.

Non solo si gioca, specialmente d'estate, a tutte le ore, ma ogni volta che la palla sbatte contro il tabellone causa un rumore per nulla gradevole; senza considerare urla e schiamazzi che fanno parte del gioco.

I residenti hanno segnalato la situazione sia alla circoscrizione che all’Itea, senza però ottenere riscontri soddisfacenti. Si è detto che è un problema di non facile soluzione, se non riposizionando il campo, ma qualcosa è necessario fare per garantire la quiete dei residenti. La situazione è stata discussa in Consiglio comunale sulla base di un'interrogazione depositata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (primo firmatario Daniele Demattè) nel quale si chiedeva quale sia stata la risposta delle istituzioni data ai residenti, se in fase di progettazione non ci fossero alternative realizzabili e cosa si intenda fare per trovare una soluzione al problema. L’amministrazione sembra che non fosse al corrente del problema.