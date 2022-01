Ripulire la città dall’immondizia, ecco la domenica mattina del trentino Mauro Fedrizzi

TRENTO. Questa volta tocca ai pannolini da neonato, ovviamente sporchi, in quantità sufficiente a riempire un bidone, ad essere raccolti da Mauro Fedrizzi nella sua personale lotta contro i rifiuti abbandonati. La domenica mattina il cittadino attivo parte per la sua missione: obiettivo una discreta quantità di pannolini scaricati lungo le sponde del rio Lavisotto a Trento Nord in Via Unterveger. Badile alla mano, Mauro Fedrizzzi li ha raccolti insieme ad carte, lattine e pezzi di indumenti per un intervento che ha riqualificato la zona.

«Non capisco perché queste persone non abbiano l’educazione di smaltire a casa loro i pannolini dei figli, ma preferiscono mettano in carico alla comunità. Oltretutto col rischio che possano finire nel Lavisotto che non avrà acque limpide, ma se peggioriamo la situazione senza provare a migliorarla non c’è scampo. Se tutti collaborassero senza aspettare che siano gli altri a fare qualcosa, avremmo di certo una città più pulita».