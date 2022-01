Riprende domani in Consiglio comunale il dibattito pubblico sulla circonvallazione ferroviaria

TRENTO. Dopo la pausa natalizia, riprende il dibattito pubblico sul progetto di fattibilità tecnico economica della circonvallazione ferroviaria di Trento. Domani, martedì 11 gennaio il progetto del tracciato da 13 km, per lo più in galleria, sarà discusso nuovamente dal Consiglio comunale di Trento, venerdì 14 gennaio invece l'opera sarà all'ordine del giorno del Consiglio provinciale. Sempre venerdì 14, online, dalle 15.30 alle 17.30, è previsto un incontro tecnico con le categorie economiche e sociali.

Lunedì 17 e martedì 18 gennaio, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, nella sala di rappresentanza di Palazzo Geremia, incontro tecnico sul tema delle vibrazioni e dei rumori con i residenti delle zone interessate. Il format dell’incontro prevede una breve illustrazione da parte di Rfi/Italferr degli impatti previsti per il quadrante specifico oggetto dell’incontro; a seguire l’apertura del confronto, come avvenuto per gli incontri tecnici precedenti. C.L.