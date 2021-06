Riaperto a Trento il Coop Superstore: terminata la ristrutturazione

TRENTO. Riaperto nella giornata di giovedì 3 giugno, a Trento, dopo i lavori di ristrutturazione e ampliamento, il Coop Superstore nel centro commerciale Big Center, in via Degasperi. La superficie commerciale è di circa 3.500 metri quadrati, con l'impiego di 96 dipendenti. Lo comunica Sait precisando che tra i reparti potenziati di ortofrutta, carne, pesce, gastronomia, pane e pasticceria, c'è una vasta selezione di prodotti freschi, molti dei quali realizzati nei reparti di produzione a vista presenti nel negozio stesso.

«Siamo molto soddisfatti dell'intervento su questo negozio, che rappresenta un altro tassello fondamentale dell'offerta di Sait», ha detto il presidente Renato Dalpalù. «Il Superstore di Trento Sud - ha aggiunto - è un passo importante del piano di rilancio della rete diretta Sait con ristrutturazioni significative, come quella di corso Tre Novembre e piazza Lodron dell'anno scorso, o come il nuovo insediamento che terminerà il prossimo agosto del nuovo punto vendita Coop Südtirol, di 800 metri quadrati, in piazza Walther a Bolzano».