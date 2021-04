Pubblica la foto della droga sui social: arrestato dalla polizia a Trento

TRENTO. Si è “bullato” della droga che aveva con una foto sui social. Una foto che gli è costata l’arresto.

Succede a Trento dove gli “Orsi” della squadra mobile hanno arrestato l’uomo dopo una segnalazioni che è arrivata tramite l’app “youpol”. Segnalazione che di fatto si racchiudeva nella condivisione della con foto pubblicata sul profilo instagram di un uomo e ritratto con diverso quantitativo di marijuana in mano.

Immediatamente “gli Orsi” si sono messi sulle tracce dell’uomo già noto alle forze dell’ordine, rintracciando il suo indirizzo di residenza e possibili altri depositi dove l’uomo poteva occultare sostanza stupefacente.

Dopo un attento monitoraggio della situazione, gli investigatori hanno fatto irruzione, ieri mattina 29 aprile, nell’appartamento dell’uomo e hanno sequestrato 322,44 grammi di marijuana, 1300 euro in contanti, una bilancia di precisione e del cellofan utilizzato per confezionare la droga.

Fondamentale – evidenzia in una nota la questura – per l’arresto è stata la capacità “degli Orsi” di individuare il luogo dove era detenuta la droga, questo ha permesso agli investigatori di intervenire a colpo sicuro e senza destare sospetti nel pregiudicato, così questo non ha potuto disfarsi del corpo del reato.