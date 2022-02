Protesta degli studenti, corteo in centro a Trento

TRENTO. Come sta avvenendo in altre 40 città italiane, anche a Trento gli studenti sono scesi in piazza per manifestare contro l'alternanza scuola lavoro, la Dad, la mancanza di socializzazione ed il ritorno all'antico per quanto riguarda gli esami di maturità.















Partiti da piazza Fiera, occupata dalle giostre, stanno transitando davanti ai vari istituti scortati dalle forze dell'ordine. Inevitabili i disagi al traffico. C.L.