Progetto Nordus, il Comune di Trento chiede un finanziamento statale di un milione

TRENTO. Approvata oggi (11 ottobre) dalla Giunta comunale di Trento la richiesta di ammissione al finanziamento statale previsto dal "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture" per predisporre uno studio di fattibilità del progetto Nordus.

Lo studio, che prevede lo sviluppo della ferrovia Trento - Malè, ha un costo stimato di un milione di euro. Il progetto Nordus - sottolinea il Comune - si propone di introdurre in città un sistema di trasporto collettivo in sede propria, che sarà l'asse portante del trasporto pubblico, come previsto dal Piano urbano della mobilità del 2010, in modo da collegare i principali poli di attrazione di traffico del comune (Trento nord, Trento centro, nuovo ospedale).

Tale sistema di trasporto si avvantaggia di una infrastruttura esistente, la ferrovia Trento - Malé, che necessita di essere potenziata con il raddoppio dei binari tra Lamar di Gardolo e Trento stazione e con il prolungamento a sud, in affiancamento alla linea Verona-Brennero, fino all'area dove è prevista la realizzazione del nuovo ospedale e quindi fino a Mattarello stazione.

La richiesta di ammissione al finanziamento, sottoscritta dal sindaco Franco Ianeselli, sarà ora inoltrata dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana. In caso di ammissione al finanziamento - con successivo accordo tra Comune, Provincia e Trentino Trasporti - verranno regolamentati i rapporti e gli impegni reciproci tra le parti, compreso quello della Provincia a far fronte ai costi dello studio di fattibilità non coperti dal finanziamento ministeriale.