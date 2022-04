Portela, va a far la spesa e gli rubano la bici, ma la telecamera immortala il ladro

TRENTO. Sarebbe dovuta essere una tranquilla spesa al supermercato ed invece si è trasformata in una brutta esperienza. E’ successo all’Eurospesa di via Torre Vanga dove poco dopo mezzogiorno di oggi un cliente ha lasciato la propria bicicletta regolarmente chiusa all’esterno del negozio per entrare e fare la spesa.

Qualcuno ha però pensato bene che quella “due ruote” potesse venirgli utile e l’ha rubata con una tranquillità disarmante. Un solo errore: quello di non considerare l’impianto di videosorveglianza del supermercato che ha immortalato la scena, compreso il viso in primo piano perché il soggetto è passato proprio sotto una telecamera. Il video (qui pubblichiamo un fermo immagine) sarà consegnato alle forze dell’ordine per risalire all’autore.

Il supermercato di via Torre Vanga è da anni bersagliato anche all’interno da ladri e persone che si sono rese protagoniste di reati e di intemperanze, rendendo molto dura la vita degli incolpevoli gestori.