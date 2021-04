Pasquetta senza gita fuori porta. Ma i trentini vanno a passeggio e in bici in città

TRENTO. Lunedì dell’Angelo o Pasquetta che dir si voglia, sole, cielo un po’ velato ma temperatura decisamente sotto la media, come ampiamente annunciato da MeteoTrentino.

E nel giorno che segue la Pasqua, tradizionalmente destinato alle gite fuori porta, i trentini “fuori porta sono usciti sì ma solo da quella di casa”… tranne quelli che hanno deciso che essere atleti o atletici è cosa buona e giusta.

Quindi sulle ciclabili, lungo le “roste” dell’Adige, al Bicigrill, niente assembramenti ma punti di partenza per le escursioni in Mtb, con le bici da corsa, tante e-bike, poi di corsa ma a piedi, a passo veloce, o a passo lento dietro l’amico peloso a quattro zampe.

Bar chiusi, quasi tutti, solo asporto in alcuni punti strategici della città, edicole rigorosamente serrate causa assenza di quotidiani, tabacchi aperti ma col contagocce, farmacie di turno, una in centro ed una in periferia, poi i supermercati.

Quelli grandi, dall’IperPoli all’Ipercoop, dalla Pam all’Eurospin di Trento Nord, dalla Lidl, all’Aldi, all’Md, aperti, come aperto pure il bricolage e giardinaggio dell’Obi ma solo al mattino e solamente per i “beni di prima necessità”; che non sono salvavita sanitari ma oggetti di uso comune.