Partono i mercatini e in città arrivano i parcheggi a offerta libera

TRENTO. In occasione dell’apertura del Mercatino di Natale che verrà inaugurato sabato prossimo, 20 novembre e per tutto il periodo delle festività natalizie - compresa la Fiera di S. Lucia - saranno aperti come al solito, nei fine settimana con il calendario sotto riportato. i seguenti piazzali scolastici come parcheggi supplementari ad offerta libera.

Piazzale Istituto Salesiano via Barbacovi 22: sabato 20 novembre dalle 9 alle 19; domenica 21 novembre dalle 9 alle 19. Sabato 27 novembre dalle 9 alle 19; domenica 28 novembre dalle 9 alle 19. Sabato 4 dicembre dalle 9 alle 19; domenica 5 dicembre dalle 9 alle 19; mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle 19; sabato 11 dicembre dalle 7 alle 19; domenica 12 dicembre dalle 7 alle 19. Sabato 18 dicembre dalle 9 alle 19; domenica 19 dicembre dalle 9 alle 19.

Piazzale Istituto tecnico economico Tambosi-Battisti, via Brigata Acqui 17: sabato 20 novembre dalle 14.30 alle 20; domenica 21 novembre dalle 8.30 alle 19. Sabato 27 novembre dalle 14.30 alle 20; domenica 28 novembre dalle 8.30 alle 19. Sabato 4 dicembre dalle 14.30 alle 20; domenica 5 dicembre dalle 8.30 alle 19. Mercoledì 8 dicembre dalle 8.30 alle 19; sabato 11 dicembre dalle 14.30 alle 20; domenica 12 dicembre dalle 8.30 alle 19.

Sabato 18 dicembre dalle 14.30 alle 20; domenica 19 dicembre dalle 8.30 alle 19.

Piazzale Liceo classico Prati, piazza Garzetti: sabato 20 novembre dalle 13.30 alle 19.30; domenica 21 novembre dalle 9.30 alle 19.30. Domenica 28 novembre dalle 9.30 alle 19.30; sabato 4 dicembre dalle 13.30 alle 19.30; domenica 5 dicembre dalle 9.30 alle19.30. Sabato 11 dicembre dalle13.30 alle 19.30; domenica 12 dicembre dalle 9.30 alle 19.30. Domenica 19 dicembre dalle 9.30 alle 19.30.

Piazzale scuola secondaria di primo grado Bresadola, via Travai: sabato 20 novembre dalle 14 alle 19.30; domenica 21 novembre dalle 8 alle 19.30. Sabato 27 novembre dalle 14 alle 19.30; sabato 4 dicembre dalle14 alle 19.30; domenica 5 dicembre dalle 8 alle 19.30. Mercoledì 8 dicembre dalle 8 alle 19.30; sabato 11 dicembre dalle 14 alle 19.30; domenica 12 dicembre dalle 8 alle 19.30. Sabato 18 dicembre dalle 14 alle 19.30; domenica 19 dicembre dalle 8 alle 19.30.

Piazzale scuola secondaria di primo grado Manzoni, corso Buonarroti 50: domenica 28 novembre dalle 8 alle 19.30; domenica 5 dicembre alle 8 alle 19.30. Mercoledì 8 dicembre dalle 8 alle19.30; sabato 11 dicembre dalle 8 alle 19.30; domenica 12 dicembre dalle 8 alle 19.30. Sabato 18 dicembre dalle 8 alle 19.30; domenica 19 dicembre dalle 8 alle 19.30.

Piazzale Seminario Maggiore, via Endrici: domenica 28 novembre dalle 8.30 alle 19.30; domenica 5 dicembre dalle

8.30 alle 19.30; domenica 12 dicembre dalle 8.30 alle ore 19.30; domenica 19 dicembre dalle 8.30 alle 19.30

Piazzale Liceo scientifico da Vinci, via Giusti: sabato 20 novembre dalle 14 alle 19; domenica 21 novembre dalle 9 alle 19. Sabato 27 novembre dalle 14 alle 19; domenica 28 novembre dalle 9 alle 19. Sabato 4 dicembre dalle 14 alle 19; domenica 5 dicembre dalle 9 alle 19. Mercoledì 8 dicembre dalle 9 alle 19; sabato 11 dicembre dalle 14 alle 19; domenica 12 dicembre dalle 9 alle 19. Sabato 18 dicembre dalle 14 alle 19; domenica 19 dicembre dalle 9 alle 19.

Piazzale Istituto tecnico economico Tambosi-Pozzo, via Barbacovi: sabato 20 novembre dalle 8.30 alle 19; domenica 21 novembre dalle 8.30 alle 19. Sabato 27 novembre dalle 8.30 alle 19; domenica 28 novembre dalle 8.30 alle 19; sabato 4 dicembre dalle 8.30 alle 19; domenica 5 dicembre dalle 8.30 alle 19. Mercoledì 8 dicembre dalle 8.30 alle 19; sabato 11 dicembre dalle 8.30 alle 19; domenica 12 dicembre dalle 8.30 alle 19. Sabato 18 dicembre dalle 8.30 alle 19; domenica 19 dicembre dalle 8.30 alle 19. C.L.