Parcheggi in via Suffragio, ecco cosa cambierà

TRENTO. A partire da lunedì 19 luglio, per un periodo sperimentale di tre mesi, verranno istituite le seguenti misure:

nella fascia oraria 0.00-17.00 l’accesso rimane invariato ma senza la possibilità di sosta ad esclusione delle operazioni di carico e scarico (15 minuti)

chiusura della via nella fascia oraria 17.00-24.00, eccetto necessità di emergenza e soccorso

rimozione degli stalli sosta, aumento degli stalli per carico/scarico e mantenimento degli stalli di sosta per disabili

Contemporaneamente viene istituito il doppio senso ciclabile lungo tutta la via, verrà rivista la disposizione dell’arredo urbano per migliorare l’aspetto e il decoro della strada e verranno rimosse le scritte e i graffiti dagli edifici.

I residenti dotati di contrassegno per la sosta su strada potranno sostare sulle altre vie della Ztl e in prima corona.

Per i residenti è possibile inoltre sottoscrivere con Trentino Mobilità, semplicemente recandosi alla cassa dell’Autosilo di via Petrarca e presentando il proprio contrassegno, abbonamenti mensili per il primo o secondo veicolo, senza rinunciare al contrassegno su strada, alle seguenti tariffe:

abbonamento mensile completo residenti (0-24): 40 euro per la prima auto, 50 euro per la seconda auto a fronte della tariffa ordinaria di 95 euro; abbonamento completo residenti terrazza (0-24): 20 euro per la prima auto, 30 euro seconda auto;

abbonamento notturno residenti (lun-ven 18-8, sab-dom e festivi 0-24): 15 euro a fronte della tariffa ordinaria di 32 euro.

In alternativa, a fronte della rinuncia del contrassegno per la sosta su strada, per i residenti è possibile sottoscrivere un abbonamento annuale a tariffa agevolata all’Autosilo Buonconsiglio alle seguenti tariffe: completo residenti (0-24, 365 giorni): 400 euro per la prima auto, 500 euro per la seconda auto anziché 950 euro; completo residenti terrazza (0-24, 365 giorni): 200 euro per la prima auto, 300 euro seconda auto; notturno residenti (lunedì-venerdì 18-8, sabato-domenica e festivi 0-24): 150 euro anziché 320 euro.

Attualmente i residenti in via Suffragio sono 214. Sulla via sono presenti 30 stalli per residenti e autorizzati, 2 stalli per disabili e 2 stalli destinati alle operazioni di carico/scarico. I residenti hanno a disposizione 71 permessi di sosta su strada e 21 abbonamenti presso l’Autosilo di via Petrarca.