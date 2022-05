Oggi il mega-concerto di Vasco, allarme viabilità. L’appello: «Usate l’autostrada»

TRENTO. Utilizzare l’autostrada al posto della tangenziale, per raggiungere l’area del concerto di Vasco Rossi che questa sera (20 maggio) richiamerà a San Vincenzo di Mattarello 120 mila persone: la raccomandazione arriva dalla riunione serale della sala operativa allestita presso il Nucleo Elicotteri della Provincia dopo che ieri la tangenziale è andata in tilt.

L’autostrada – si ricorda - è gratuita oggi e lo sarà fino al completamento del deflusso nella mattinata di sabato (alle ore 8.00) alla riapertura della tangenziale, nella tratta da Rovereto nord a Trento nord. In base al parcheggio di destinazione chi la utilizzerà sarà indirizzato verso i caselli di Trento sud o Trento nord.

La tangenziale dalle 8.30 di oggi circa fino alla mattina di domani, a deflusso ultimato, sarà chiusa al transito veicolare dall’uscita numero 3 al ponte di Ravina, fino alla località Acquaviva.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla rotatoria di via al Desert nei cui pressi sono collocati i parcheggi per oltre 4000 autovetture: è previsto un potenziamento della vigilanza in quel punto.