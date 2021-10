Nuotata di 24 ore: torna l’iniziativa di solidarietà in piscina a Trento

TRENTO. Si svolgerà dalle 19 di sabato 23 ottobre alla stessa ora di domenica 24, la 12esima edizione della 24h di nuoto, organizzata nella piscina di Gardolo dalla Snd Società nuotatori trentini.

Dopo un anno di stop causa pandemia, la staffetta per la solidarietà ritorna in vasca per sensibilizzare alla donazione di sangue, organi e midollo ed alla conoscenza dei problemi legati alla celiachia.

Collaborano Avis, Admo, Aido ed Aic, col patrocinio del comune di Trento.

Alla presentazione, coordinata da Italo Leveghi, 84 primavere a giorni e da sempre a fianco della solidarietà, coi presidenti delle associazioni, il campione Francesco Moser e Luca Lechtaler dell'Aquila Basket.

Per partecipare e contribuire alla continuità della maratona è sufficiente presentarsi in piscina a Gardolo, sia singolarmente che in gruppo, assicurando la percorrenza di due vasche, andata e ritorno. Nuotando - come è stato auspicato - verso il ritorno alla normalità.

Per tutte le informazioni e per partecipare: 342 1068361. C.L.