Non solo montagna: tanti turisti in città tra i banchi vintage del Mercatino dei gaudenti

TRENTO. Tanti i turisti in città per questo sabato di inizio luglio. Ad attenderli oggi (10 luglio) hanno trovato anche l’ultimo Mercatino dei Gaudenti prima della pausa estiva.

Le bancarelle dell’usato, del vintage e dei collezionisti hanno animato piazza Garzetti, via delle Androne e largo Pigarelli, come accade dall’8 maggio quando i mercati sono stati ripristinati dopo la lunga sospensione a causa della pandemia.

Per l'estate collezionisti ed hobbisti si trasferiscono nelle località turistiche delle valli, sperando sempre che il comportamento di tutti sia così coscienzioso da non far proliferare una pandemia che al momento sembra essere meno virulenta.

Tra i banchi molta gente, trentini ma anche tantissimi turisti, che dopo essere transitati per piazza Duomo – dove in mattinata è andato in scena un flash mob della Lav in favore del ritorno alla normalità con il vaccino ma senza l’uso di animali come cavie – sono passati lungo via Garibaldi e via Mazzini per arrivare appunto al Mercatino. Apprezzando anche le musiche di un antico organetto suonato verso le antiche mura da un compito ed elegantemente vintage suonatore tedesco.