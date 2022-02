No vax, i manifestanti in ginocchio davanti al commissariato del governo di Trento

TRENTO. Ancora una manifestazione no vax questo pomeriggio, 5 febbraio, a Trento. Il corteo, partito come di consueto da piazza Dante, si è snodato nelle vie del centro storico.





















I partecipanti sarebbero circa un migliaio: dopo avere sostato davanti a Sociologia, per portare la propria solidarietà agli studenti che manifestavano contro il Green pass, hanno raggiunto il commissariato del governo.

Qui è stato compiuto un gesto simbolico: tutti si sono inginocchiati per protestare contro la sospensione dei lavoratori privi del certificato verde.