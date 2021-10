No pass, nuova sfilata per le vie del centro di Trento

TRENTO. “La luce della resistenza” è la seconda fiaccolata silenziosa organizzata da Ci Siamo Trento per protestare contro l'applicazione del green pass.

Il corteo è partito in serata da Piazza Dante e percorrendo Via Alfieri e Via Belenzani, ha raggiunto Piazza Duomo.

Torce, lampade, cellulari accesi e candele insomma tutto quanto poteva illuminare è servito per dare vita a quella che è stata definita la “fiamma della speranza”.

Momento ironico quando è stato chiamato il “movimento ondulatorio” per prendere in giro l'affermazione del Ministro degli Interni per la sua affermazione con la quale spiegava il ruolo di controllo che avrebbe avuto un agente infiltrato durante la manifestazione di un paio di settimane fa durante i disordini di Roma, quando fu ripreso a far ondeggiare un mezzo della Polizia insieme a i manifestanti che lo volevano rovesciare.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il movimento no vax e no pass sfila per le vie di Trento con una fiaccolata Nuova manifestazione del movimento no vax e no pass per le strade di Trento. Questa sera, mercoledì 27 ottobre, sono scesi in piazza per una fiaccolata per le vie del centro storico.

C'è stato anche uno spazio di riflessione e di ricordo delle persone che sono venute a mancare. La manifestazione ha poi lasciato sempre in silenzio Piazza Duomo per tornare in Piazza Dante. D.P.