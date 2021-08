Marameo, alle 18 un nuovo spettacolo per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto di piazza Battisti

TRENTO. Penultimo appuntamento in compagnia di Marameo, la rassegna di spettacoli per bambini e ragazzi al Teatro Capovolto di piazza Cesare Battisti. Oggi, domenica 22 agosto sarà infatti il settimo e penultimo appuntamento della stagione di teatro ragazzi organizzata dalla compagnia TeatroE, in collaborazione con ariaTeatro.

Lo spettacolo che intratterrà bambini e famiglie questa domenica sarà “FedroEsopoLaFontaine - Storie di animali”, una produzione a cura del Teatro dell’Erbamatta di Savona ispirata ai tre classici autori di favole citati nel titolo. L’appuntamento è alle 18, nel retropalco del Teatro Sociale.

Di questi tre autori, antichi e assai conosciuti per le morali contenute nelle loro brevi favole, il Teatro dell’Erbamatta ha creato uno spettacolo con tante canzoni - con musiche originali a cura di Andrea Greco - ove i protagonisti animali sono pupazzi. La scenografia si presenta come un insieme di scatole colorate a disegni geometrici molto semplici. Da ogni finestra escono coppie di animali (il corvo e la volpe, il cane ed il lupo, la lepre e la tartaruga) che in dialogo diretto raccontano le loro storie. Ognuno di questi passaggi è accompagnato con la chitarra e cantato dal vivo dall'attore - animatore Daniele Debernardi che così facendo coinvolge, in giochi sonori spiritosi, il pubblico presente. Ogni storia è contraddistinta da un colore che definisce l'ambiente della storia raccontata. Otto storie, per otto colori, per otto canzoni. Le favole diverse conducono i bambini, in modo giocoso e poetico, a riflettere sulle proprie scelte.

La rappresentazione è suggerita per bambini e ragazzi dai 3 anni in su.

Come tutti gli appuntamenti previsti da Marameo, lo spettacolo sarà preceduto alle ore 17 da un laboratorio ad accesso gratuito per tutti i bambini. Il workshop di oggi, dal titolo “Portapenne e gioco della ranocchia mangia mosca”, sarà proposto dall’associazione H2O+. Con i barattoli del caffè d’orzo, i partecipanti potranno realizzare un originale portapenne, utilizzando vecchi libri da strappare, pennarelli e nastri. Con un rotolo di carta igienica, colori e spago, i bambini creeranno poi una ranocchia mangia esca per giocare e affinare attenzione e coordinazione. C.L.