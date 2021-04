La riconoscenza di Ioana: “Dopo un mese all’ospedale voglio ringraziare tutto il personale di Geriatria del Santa Maria del Carmine”

TRENTO. Dopo tanti casi di malasanità, ogni tanto una buona notizia non guasta. Quello che più conta è però la soddisfazione della paziente dimessa dall'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto dopo più di un mese di degenza, che in un periodo di isolamento assoluto come l'attuale non è di certo una situazione facile da affrontare.

Aggiungiamo che per un lungo periodo non c’era una diagnosi definita, perché non si riusciva ad individuare la causa del malessere: “ Voglio ringraziare tutto il personale del reparto – dice Ioana Ginga Speranta, di Trento – che mi ha sostenuto in tutto in questo lungo e difficilissimo periodo. In particolare il primario di Geriatria Renzo Girardello e la caposala Emanuela Fumanelli”.

Adesso come si sente ? “ Ho perso 11 chili e per il momento devo alimentarmi con una dieta minima, ma è già tanto dopo giorni di alimentazione per sonda. Appena posso voglio andare alla chiesa ortodossa per ringraziare il Signore che mi ha aiutato a guarire”.

Iona Ginga Speranta è molto conosciuta nella comunità romena trentina e le due condizioni di salute avevano creato una preoccupazione diffusa tra tutti i suoi connazionali. D.P.