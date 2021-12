La città "sospesa" attendendo il Capodanno: tra mercatini, saldi e negozi chiusi per inventario

TRENTO. Trento in un lunedì mattina 27 dicembre, dopo le abbuffate della vigilia, del Natale e di Santo Stefano, a sonnecchiare nel grigio nuvoloso di un tempo quasi sospeso.

Molta gente in giro dopo il vuoto di sabato e domenica ma tanti negozi chiusi perché è lunedì mattina, perché tanti fanno un ponte "mascherato" da inventario ed alcuni hanno già esposto il cartello delle percentuali di sconto per i futuri saldi.

Code all'esterno delle farmacie, in cui si entra al massimo 2/3 per volta, nessuna ressa in piazza Battisti e in piazza Fiera, bambini un po' ovunque, per provare macchinine, monopattini, o i videogiochi portati da Babbo Natale.

Musei chiusi ed il furgone del Banco Alimentare a fare la spola nei supermercati finalmente riaperti a caricare i cibi che si avviano alla scadenza. C.L.