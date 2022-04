L’autobus “infilzato” dal guard rail: paura questa mattina a Trento

TRENTO. Un autobus infilzato dal guard-rail. L’incidente è avvenuto questa mattina – 12 aprile – a Villazzano di Trento nelle vicinanza dell’Enaip.

Il guard-rail ha sfondato il vetro della porta centrale distruggendola completamente e danneggiando anche alcuni sedili interni.

Fortunatamente non sembrano esserci stati feriti gravi.

Dopo i soccorsi sono in corso i rilievi per accertare l’esatta dinamica di quanto successo. In base alle prime indicazioni pare che il mezzo fosse in fase di ripartenza.