L’adolescenza e il lutto: a Trento un percorso per aiutare

TRENTO. Aiutare, supportare un adolescente nel momento del lutto. Questo è lo scopo del percorso proposta dalla Lilt di Trento. Un percorso composto da 5 incontri.

"Quando viene a mancare una persona cara ci troviamo ad affrontare una delle esperienze più difficili della nostra vita. L’impatto per chi è più giovane potrebbe essere ancora più grande ed è per questo che Lilt Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento propone un percorso di elaborazione del lutto a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 18 anni, supportata da Carlotta che vuole ricordare così la mamma Patrizia". spiega la Lilt.

Come sostiene il dottor Alessandro Failo, psicologo Lilt che accompagnerà il laboratorio: “in questa fascia di età, più forse che in altre, dopo una perdita è possibile sentirsi privi di riferimenti. Senza aver ancora maturato quegli strumenti emotivi utili a gestire un grande dolore, la situazione può diventare più complessa e questo si può anche sommare al disagio del periodo della crescita e dell’adolescenza.”

Il laboratorio vuole aiutare a trovare le parole, le immagini, le azioni che più si adattano a ciascuno e che aiutano a sviluppare ciò che ognuno sente e pensa. Tutto questo con la guida di uno psicologo esperto in formazione per l’età evolutiva e nel completo rispetto della privacy di chi partecipa.

“Il gruppo sarà composto da un massimo di 8 ragazzi, proprio per dare lo spazio a tutti” prosegue il dottor Failo “in modo che ognuno si possa sentire davvero libero di esprimere ciò che sente, senza costrizioni o obblighi.”

Il percorso si svolge a Trento, con 5 incontri dal 29 aprile al 27 maggio. È previsto un incontro informativo mercoledì 20 aprile alle ore 20, aperto anche a genitori e accompagnatori (che non saranno poi presenti durante il laboratorio).

Info e iscrizione, obbligatoria per la presentazione e il laboratorio: 0461 922733 e info@llilttrento.it.