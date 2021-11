“It’s pink o’clock”, a Trento performance e interviste per riflettere sulla violenza sulle donne

TRENTO. Saranno l'attrice Loredana Cont, il vice ispettore della Polizia Postale Mauro Berti ed il procuratore capo di Trento Sandro Raimondi, i protagonisti della serata di venerdì 26 novembre alle 20, al Centro Erickson in via del Pioppeto 24 a Gardolo.

In un contesto dove quotidianamente si assiste alle continue violenze sulle donne, appare sempre più urgente aumentare il livello di consapevolezza in tutta la popolazione.

Con questo spirito il Lions Club International, propone alla cittadinanza un momento di riflessione che vuole dare un contributo, un segnale di attenzione.



It's pink o'clock è un evento - incontro in cui diverse performance si susseguiranno, contribuendo a disegnare, tassello dopo tassello, il puzzle dell'evento con 8 scene: video, testimonianze, una piece teatrale, un video, letture ad alta voce, interviste che daranno spazio sia a voci femminili che maschili. Il sottofondo musicale sarà affidato al quartetto Euphoria.

La presentazione in Comune, con l'assessora Elisabetta Bozzarelli, Roberto Sani ed il governatore Giorgio Barbacovi per il Lions Club International.

Per prenotare i posti a sedere basta scrivere a eventi@lions.trentino.it, l'ingresso è ad offerta libera. Il ricavato della serata sarà devoluto al Progetto Cambiamenti. C.L.