In Trentino la pandemia non ferma la benedizione delle moto

TRENTO. Niente ferma il Comitato FMI di Trento. La tradizionale benedizione delle moto organizzata da ben 23 anni dal Motoclub Trento che ha sempre riempito il centro storico di Trento, si farà in modalità on line.

L’appuntamento è previsto per domenica 11 aprile alle 11.45, in diretta, sul profilo ufficiale Instagram del @motoclubtrento: i riders sono invitati a collegarsi per non perdere la solenne cerimonia con la benedizione officiata da don Daniele Laghi.

«Quest’anno l’evento sarà un momento anche per ricordare don Ettore Facchinelli che per tanti anni ha accompagnato l’apertura della stagione motociclistica trentina - dice il presidente del Comitato FMI Trento, Nicola Versini -. L’evento per i motociclisti è sempre tanto atteso e partecipato e sancisce l’inizio della bella stagione. Anche quest’anno non poteva certo mancare».

Alla conclusione del collegamento, gli appassionati accenderanno simbolicamente i motori e daranno gas ai propri mezzi per sentirsi vicini, nonostante il momento, e per iniziare assieme, come da tradizione i motogiri più belli.