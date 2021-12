Il Natale “ridotto” degli Amici del Presepio di Mattarello: «Troppi controlli e limitazioni, quest’anno siamo tornati alle origini»

MATTARELLO. Solo una ventina di presepi allestiti da privati e associazioni hanno dato vita all'iniziativa “Presepi en Contrada”: tempi duri anche per gli “Amici del Presepio di Mattarello”. In pratica dal 1990 ad oggi non c'era mai stata una manifestazione così ridotta ed in un certo qual modo quello di limitare l'esposizione alla sola frazione di Mattarello, è un ritorno alle origini.

Dice Diego Tomedi, presidente dell'associazione: «Organizzativamente era troppo complicato pensare ad una mostra più ampia che avrebbe richiesto spazi molto ampi e controlli e verifiche in serie. Purtroppo ci siano dovuti limitare al solo paese nel quale hanno trovato sede circa venti presepi».

Una decisione sofferta per l’attuale direttivo attualmente così composto: presidente Diego Tomedi, vicepresidente Luigi Baldi, segretaria Elena Bridi, revisori dei conti: Massimiliana Dalprà e Claudio Eccher. Consiglieri: Nilde Valenari, Rino Postal, Luciano Barberi e Sabina Saltori.

Tutto ebbe inizio il 13 giugno del 1990 quando a Mattarello venne fondata la sezione del Gruppo Amici del Presepio affiliata a quella di Trento. I gruppi hanno dato vita ad una serie di mostre che negli anni sono state presenti a Pergine, Mattarello, Cles, Gardolo, Isera, Trento, Mezzocorona e Vezzano.

Nell'anno 2005 nasce il gruppo autonomo di Mattarello con la denominazione di gruppo Amici del Presepio. Alla prematura scomparsa (settembre 2004) del presidente fondatore Umberto Tomedi la presidenza dell’associazione passa al figlio Diego.

Molte le iniziative promosse come i corsi per la preparazione dei presepi organizzati per gli alunni delle scuole elementari.

Nel 2006 la prima edizione de “Presepi en Contrada” e inizia lo stesso l'impegno di trasformare ad ogni Natale la fontana di Piazza Perini in un presepio. Nel 2009 la mostra fu ospitata all'interno degli Artigianelli in Piazza Fiera a Trento ed intercettando i visitatori del Mercatino di Natale fu un grande successo a livello di affluenza. Da ricordare il 2010 anno in cui fu celebrato il ventennale di fondazione con una mostra fotografica affiancata all'esposizione dei presepi: la prima la sala Meridiana e la seconda - “E venne ad abitare in mezzo a noi” - nella sala polivalente di Mattarello.

Appuntamenti annuali che hanno fatto la storia degli “Amici del Presepio” che si sono fatti conoscere in tutto il Trentino diffondendo un'antica passione che non conosce tempo. Il presidente Diego Tomedi vuol ricordare i componenti del primo direttivo che fu quello della fondazione: Pio Gadler dirigente di Sezione, Umberto Tomedi segretario, Consiglieri: Armando Delladio, Tullio Comper, Eros Degasperi, Enrico Toscana e Francesco Filippi.