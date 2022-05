Il merlo bianco-nero ha “preso casa” a Sardagna

TRENTO. Difficilissimo da vedere, ma ancora di più da filmare: si tratta del merlo col piumaggio bianco nero. La rarità assoluta è il piumaggio totalmente bianco, ma il bicolore rappresenta lo stesso uno scatto ambitissimo da chi ama la fotografia naturalistica.

“All’inizio non avevo nemmeno capito di quale uccello si potesse trattare – spiega Fausto Degasperi che abita a Sardagna – ma poi l’ho visto volare più volte nel mio giardino e sono riuscito a “decifrarlo”. Nel giardino di casa hanno stabilito la loro dimora da anni una coppia di merli, ma ci sono anche codirossa, fringuelli, cardellini, cianciallegre, spazzacamini oltre ai “normali” passeri”.

Una sorta di voliera senza pareti. “Più meno. Siamo in montagna ed ho la fortuna di avere tanto verde attorno a casa, cosa che parrebbe piacere molto ai miei amici volatili”.

Difficile capire la provenienza del merlo bianco nero anche perché in questo periodo sono decine i nuovi arrivati. L’ipotesi più facile è che sia comunque nato dalla coppia di merli storici del giardino della famiglia di Fausto Degasperi.

Soddisfatto di avere un ospite così raro? “Molto e spero che si stabilisca a casa mia come hanno fatto gli altri. Una cosa però la voglia dire: un bianconero in casa di un tifoso della Fiorentina sembra una provocazione ed infatti i miei ex giocatori ed i miei amici tifosi della Juventus mi stanno subissando di messaggi ironici, fortunatamente non è a strisce”. Passioni calcistiche a parte, si tratta di un miracolo della natura che è una fortuna poterlo vedere. D.P.