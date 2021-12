Il Memorial Tasin va alla coppia Maggiolo-Nardozi

CANOVA. Franco Maggiolo e Pietro Nardozi costituiscono la coppia vincitrice della ventunesima edizione del “Memorial Adolfo Tasin”.

La finale è stata tutta all’insegna della società organizzatrice; i vincitori hanno battuto Sergio Tiso in campo con Anna Zen. Al terzo posto si è classificata la formazione della S.B. Rotaliana con Vincenzo Rossati e Carmelo Leonardelli.

Al quarto posto si è classificata la formazione della società Bocciaviva con Licio Setti e Diego Tommasi; Quinta posizione per un'altra squadra del Canova composta da Bruno Depaoli e Renato Zorzi; a seguire ancora GS Canova con Franco Vernarelli e Ettore Giardino; quindi la formazione della Soc. Bocciaviva con Marco Tava e Cristian; a chiudere la classifica la squadra della S.B. Borgo con Riccardo Marongiu e Aldo Montibeller.

Alla premiazione ha preso parte Alessandro Martinelli responsabile del Settore Giovanile del Comitato di Trento.

Al “Memorial Adolfo Tasin” gara triveneta di bocce a coppie, hanno partecipato squadre provenienti da Verona, Treviso e Feltre e per il GS Canova è stato anche un successo organizzativo che conferma come nonostante il forzato abbandono dell'attività agonista nelle serie maggiori, l'entusiasmo non sia venuto per nulla a mancare. D.P.