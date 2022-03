I carabinieri arrestano due pusher al parco della Predara

Sono probabilmente momenti come questo che renderanno indimenticabile la missione in Moldavia per i 43 uomini che la stanno portando a termine. Uno dei pompieri di Chisinau, Kiril Panta, ha chiamato al telefono la sorella Tamara, che da 20 anni vive in Italia: voleva che fosse lei, in italiano, a ringraziare i nostri vigili del fuoco per quello che stanno facendo. Cristian Casanova, vigili del fuoco volontario di Cimone, ha raccolto la bella telefonata.