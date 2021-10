I campioni di skiroll si sfidano per due giorni a Trento

TRENTO. I campioni dello skiroll si sfidano per due giorni a Trento. Campionato Italiano sprint, oggi (sabato 16 ottobre) alle Albere ed in salita domani, per la Coppa Italia, sul Monte Bondone. È il tradizionale evento d’autunno che assegnerà i titoli tricolori sprint, proposto da Trento Eventi Sport in collaborazione col Team Futura e la partnership dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi.

Teatro della sfida di oggi, dalle 14.30, il Corso del Lavoro e della Scienza nell’area del Muse, uno spettacolo aperto a tutti, con i più grandi interpreti anche a livello mondiale. Con la maglia iridata Emanuele Becchis, che a Trento ha messo il sigillo vittorioso per ben otto volte tra gare nazionali e di Coppa del Mondo di skiroll.

Domani in Coppa Italia la gara diventa “open” e per questo arriveranno alcuni stranieri di tutto rispetto. Da battere domani sul Monte Bondone - gare dalle 10 - il campione del mondo Matteo Tanel, che in salita e sulle distanze lunghe ha la classica marcia in più. Tra gli stranieri annunciati alcuni atleti andorrani, come Esteve Altimiras, vincitore delle ultime tre edizioni del Gp Sportful ma potrebbero esserci anche alcuni russi di Coppa del Mondo di fondo: nomi e conferme sono attesi entro stasera. Per certo ci saranno gli atleti dei team fondistici trentini Futura, Robinson Trentino e Sottozero. Saranno sicuramente due gare molto spettacolari.











In primo piano anche l’Apt Trento, Monte Bondone Valle dei Laghi che da anni crede in questo genere di eventi. Dice il neo direttore Matteo Agnolin: “L’Apt di Trento ha sempre voluto, cercato e sostenuto il connubio tra sport e turismo. Gli sport e gli eventi di massa hanno sempre dato grande riscontro al turismo del nostro ambito, ma anche gli sport di nicchia sono importanti per il comparto turistico della città e del Monte Bondone anche in ottica destagionalizzazione. Lo skiroll si è ricavato, nel tempo, uno spazio significativo con eventi internazionali e nazionali, e alcuni gruppi di atleti e federazioni hanno trovato sul Monte Bondone una palestra importante. Nell’occasione del Campionato Italiano e della Coppa Italia, con partecipazione internazionale, l’Apt ha voluto così confermare la propria partnership a Trento Eventi Sport ed al Team Futura”. C.L.