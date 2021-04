Gli animalisti: “L’orsa DJ3 sarà trasferita da Trento in uno zoo in Germania”

TRENTO. "Sta per essere trasferita in uno zoo in Germania l'orsa DJ3, la figlia di Daniza detenuta al Casteller di Trento da 10 anni. Arriva dai carabinieri del Cites la conferma alla notizia trapelata qualche giorno fa dagli uffici della Provincia". Lo affermano gli animalisti del movimento #StopCasteller.

"Si libererebbe così un posto per gli altri orsi finiti nel mirino della Provincia, su cui pendono ordinanze di cattura", proseguono gli attivisti che aggiungono: "La giunta provinciale deve dare conto di questa 'politica dei sotterfugi' e dichiarare subito la data del trasferimento".

"Questo trasferimento - prosegue la nota - è l'ennesima prova del fallimento della gestione della giunta guidata dal leghista Fugatti e la dimostrazione delle modalità sistemiche di gestione della questione orsi, per la quale manca un progetto di convivenza e tutela e che invece continua ad essere gestita con gli strumenti autoritari della captivazione, della rimozione del problema o, nel peggiore dei casi, dell'abbattimento".