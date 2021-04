Giornata della Terra, gli attivisti di Extinction Rebellion protagonisti domani alle Albere

TRENTO. Per la Giornata della Terra, in programma domani, giovedì 22 aprile, Extinction Rebellion, movimento internazionale, “dal basso”, nonviolento, fondato in Inghilterra in risposta alla devastazione ecologica causata dalle attività umane, ha programmato due eventi che riguardano il Nord Est. Precisamente a Bolzano, oggi, mercoledi 21 aprile alle ore 20.30, si terrà un cineforum online; a Trento, nella piazza del quartiere delle Albere, domani, giovedi 22 aprile, dalle 17.30, un pomeriggio di celebrazione; a Verona, in piazza Bra, sabato 24 aprile ore 16 sit-in e performance artistica.

Una manifestazione aveva avuto luogo in piazza Duomo a Trento il primo di aprile.



























La terra nuda e indifesa rovinata dal petrolio: gli attivisti trentini in piazza Duomo Ecco la manifestazione organizzata dal movimento locale "Extinction rebellion" il primo di aprile in piazza del Duomo, a Trento, per sensibilizzare la popolazione sui rischi causati dal cambiamento climatico in corso e chiedere al Governo di azzerare entro il 2025 le emissioni dei gas serra. A Trento, nella piazza del quartiere delle Albere, domani, giovedi 22 aprile, dalle 17.30, un pomeriggio di celebrazione per la Giornata della Terra (foto Claudio Libera)

Giovedi 22 aprile è l’Earthday, 51° anniversario ufficiale della nascita dei movimenti ecologisti moderni. In questa occasione Extinction Rebellion aderisce alle celebrazioni internazionali con diversi appuntamenti in tutta Italia, anche nel Nord-Est con Bolzano, Trento e Verona.

Ogni anno la Giornata Mondiale della Terra affronta un problema ambientale diverso. Quest'anno il tema è Restore our Earth, liberamente traducibile in "rimediamo ai danni fatti finora". Il tema di "Restore Our Earth" si concentra sul ripristino degli ecosistemi del mondo attraverso processi naturali, tecnologie verdi emergenti e pensiero innovativo.

A Trento giovedì 22 dalle 17.30 al Parco delle Albere ci sarà un pomeriggio celebrativo. Ci saranno danze guidate dalla Murga Trentinerante; saranno letti anche alcuni interventi da parte di realtà del territorio che si occupano di salvaguardare la biodiversità e ripristinarla, come La Pimpinella e l’Orto Villano.

Lə attivistə di XR Trentino dichiarano: “Sarà un modo per celebrare l'amore che proviamo verso il nostro Pianeta, l'empatia che ci lega alle altre creature che lo abitano, la connessione che vorremmo si ripristinasse fra tutti i viventi. C’è ancora una speranza per salvare la vita e la bellezza sulla Terra, ma tutti dobbiamo destarci da questo torpore, da questa pressione che ci rende tutti ciechi e sordi, svegliamoci e facciamo il salto quantico dell’animo, per essere finalmente parte del tutto, delle infinite relazioni e dei tutti interconnessi”.

A Bolzano mercoledì 21 alle 20.30 sarà trasmesso online il documentario “Disobbedisco!” con sottotitoli disponibili in italiano, inglese e tedesco, più info sulla pagina fb @XR.BZ.st

A Verona sabato 24 a piazza Bra dalle 16 performance con le Red Rebels, sacerdotesse in rosso di XR che simboleggiano il sangue che ci lega a tutti i viventi.

Al margine della performance è previsto un sit-in con Fridays for Future e Legambiente e altre realtà di Verona. C.L.