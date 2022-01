Giornata della memoria, cerimonia a Palazzo Geremia e consegna delle medaglie d’onore agli ex internati

TRENTO. Il 27 gennaio ricorre il 77° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz; in ricordo della Shoah, contro ogni discriminazione e privazione dei diritti umani, Trento celebra il Giorno della memoria giovedì 27 gennaio alle 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia. Saranno presenti il sindaco, Franco Ianeselli ed il presidente del Consiglio comunale, Paolo Piccoli. Una riflessione sulla memoria, sul percorso che anche la città di Trento potrà costruire partendo dall’esperienza di Cracovia, sarà affidata al direttore dell’Istituto italiano di cultura di Cracovia, Ugo Rufino, al presidente dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) Trentino, Mario Cossali, e al direttore della Fondazione Museo storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi.

Al termine si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore ex internati militari italiana (Imi). L’accesso alla cerimonia è consentito con la mascherina FFp2 e l’esibizione del green pass rinforzato.

Al teatro Cuminetti di Trento, invece, il Club Armonia mette in scena lo spettacolo “A ciascuno il suo – Jedem das Seine”. Sotto questa frase, che campeggia sul cancello d'ingresso del Campo di concentramento di Buchenwald, si raccoglie l’ultimo contributo del Club Armonia all'ormai consueto appuntamento con il Giorno della Memoria. Come noto, ogni anno i lavori teatrali allestiti dal Club Armonia per quest’appuntamento con il dovere del ricordo affrontano uno specifico tema e così per questo 2022 la penna di Renzo Fracalossi propongono l’attualissimo tema del negazionismo, anche con uno sguardo al nostro tormentato presente. Il negazionismo, che è costituito da un insieme di affermazioni – peraltro prive di oggettive prove storiche – con le quali si contesta o addirittura si nega l’evidenza della persecuzione e del genocidio sistematico e pianificato degli ebrei d’Europa, per mano dei nazisti e dei loro molti complici prima e durante il secondo conflitto mondiale. Info: info@clubarmonia.it. C.L.