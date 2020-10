"Fuga da Trento", aperta un'escape room in via Roma

TRENTO. È stata attivata la prima delle proposte vincitrici del bando «Mestieri & Cultura» del Comune di Trento, un progetto sperimentale di 'welfare generativo' che permette di concedere in comodato gratuito a imprese giovanili spazi per una proposta imprenditoriale sostenibile o un'offerta di attività socio-culturale capace di rendere più vivibile il quartiere.

Si tratta di «Fuga da Trento», una «escape room» che ha dato nuova vita agli spazi di via Roma 56 (piano terra e primo piano), inseriti negli spazi a disposizione grazie ad una coprogettazione con Itea Spa, proprietaria dei locali. A breve saranno aperti anche gli altri due spazi assegnati: in via Roma e in via Belenzani, informa il Comune.