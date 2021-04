Fra Tonca e “mascherada” le Vigiliane di Trento cercano volontari

TRENTO. Le Vigiliane cercano volontari. L’appuntamento con le feste 2021 si avvicina e, salvo impedimenti dettati dalle misure volte al contenimento della pandemia, anche quest’anno la manifestazione è pronta a ripartire, puntando su alcuni appuntamenti tradizionali: il Tribunale di penitenza, il Corteo Storico, il Palio dell’Oca, la Tonca, il pontificale, la Mascherada dei Ciusi e dei Gobj e i fuochi d’artificio, oltre ad altre novità che di volta in volta caratterizzano l’evento.

Qui le immagini dello scorso anno

















































Trento, al via le Feste Vigiliane: ecco il debutto Inaugurate la 37a edizione delle Feste Vigiliane che si possono seguire in diretta TV su Rttr e TrentinoTv. Il sindaco Andreatta ha consegnato le chiavi della citta al presidente del Centro S. Chiara Divina. Conduttori delle dirette dal castello del Buonconsiglio, Claudia Andreatti e Corrado Tononi (testi e foto di Claudio Libera)

Un ricco programma che, in un periodo storico particolarmente complicato, vuole diventare occasione per il coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza. E allora ecco la “proposta”. Perché non essere protagonista in prima persona, partecipando alle Feste come volontario?

Sul sito www.festevigiliane.it è ora disponibile il bando per diventare un volontario delle Vigiliane. Essere volontario alle Feste Vigiliane significa avere la possibilità di partecipare attivamente al funzionamento di una macchina organizzativa affascinante e complessa, che coinvolge moltissime persone del territorio e non solo.

L’impegno – spiegano gli organizzatori – sarà importante ma certamente non mancheranno le occasioni di divertimento e di socializzazione, seppur nel rispetto delle regole sanitarie previste.

L’edizione 2021 prevede la programmazione di spettacoli ed eventi nel corso di due week end tra venerdì 18 e domenica 27 giugno, giorni festivi compresi.

Tuttavia, la disponibilità di volontari è richiesta per un periodo complessivo di 42 giorni, nello specifico dal 24 maggio al 04 luglio , per curare gli allestimenti e successivamente lo smontaggio delle strutture. Per ragioni organizzative e per rendere la partecipazione all’evento una vera occasione di arricchimento personale, è richiesta una disponibilità minima di 6 giorni su 42, a scelta, nel periodo dal 24 maggio al 4 luglio.

Per diventare volontari delle Feste Vigiliane è necessario essere maggiorenni e compilare il form online, presente all’interno del bando caricato al seguente link http://festevigiliane.it/partecipa. La domanda dovrà essere inviata entro il 16 maggio 2021. Per avere maggiori dettagli su requisiti e modalità di partecipazione, visitare il sito www.festevigiliane.it, chiamare i numeri 0461/213857 o 0461/213828, oppure scrivere a info@festevigiliane.it