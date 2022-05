Finisce fuori strada con l’auto: ferito il vescovo Lauro Tisi

TRENTO. È stato portato ieri sera, 20 maggio, al pronto soccorso del Santa Chiara l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi per verificare le conseguenze di un incidente stradale che ha visto lui come una unica persona coinvolta.

Il vescovo che ha 59 anni, poco dopo le 20, all’altezza dell’abitato di Vigolo Baselga, per cause in corso di accertamento è finito con la macchina che stava guidando contro uno dei paletti posti a bordo strada per proteggere il passaggio pedonale.

Avrebbe riportato delle contusioni.