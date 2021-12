Fiera di Santa Lucia sabato e domenica a Trento: varchi per i controlli del Green pass

TRENTO. Nel giorno dell’Immacolata è arrivata pure la neve ad aggiungere il magico tocco coreografico che ben si addice al periodo natalizio. Poi, domani e domenica, in centro città arriva pure la fiera di Santa Lucia. Le “giostre” in piazzale Sanseverino sono attestate da una settimana pur senza girare ancora, quindi manca solo l’invasione delle bancarelle per caratterizzare questo periodo così diverso e così difficile ma che quest’anno ci permette di fare molte cose in più rispetto al 2020. Quando un’ordinanza del sindaco annullò all’ultimo momento sia la fiera di Santa Lucia che il tradizionale mercato della Domenica d’Oro.

La città di Trento così si appresta ad ospitare la tradizionale fiera di Santa Lucia, l’unica del capoluogo che si svolge su due giornate, un appuntamento che richiama la folla ma che quest’anno pur senza farà i conti con la situazione della pandemia che sta insistendo con la quarta ondata. Dopo la riunione del Comitato per la sicurezza pubblica, martedì, il sindaco Franco Ianeselli ha ordinato l’obbligo di mascherina in tutto il centro città fino all’Epifania ma pure l’obbligo di Green pass per entrare tra le bancarelle.

Quindi domani e domenica 12, dalle 7 alle 19, è in programma lo svolgimento del tradizionale mercato saltuario denominato “Fiera di Santa Lucia”, che interesserà le seguenti vie e piazze del centro storico di Trento: Largo Carducci (lato sud da Via Orbi a Via G. Galilei), via Oriola (lato sud), Via Mantova (lato est da largo Carducci a via Roggia Grande), via Oss Mazzurana (lato ovest da Via Manci a Via Diaz, lato est, da via Diaz a via Oriola), via Roma (lato nord, via Pozzo - lato est, da via Roma a via Torre Vanga), via Orfane (lato ovest), via Cavour (lato est), via Mazzini (lato est), via Garibaldi (lato ovest), piazza Erbe, via Belenzani, via Suffragio (da sottoportico Dorigoni a via Manci), via Manci, Piazza Duomo, Piazza d’Arogno, via Verdi (da Piazza Duomo a via Rosmini), via Alfieri, via Maffei, Largo Carducci (da Via del Simonino a Via Orbi), via S. Pietro, Via G. Galilei (da Via Roggia Grande a Largo Carducci), via Mazzini - area nei pressi di Piazza Fiera.

Con obbligo di indossare la mascherina sia da parete dei frequentatori che degli operatori ed il possesso del Green Pass.

Per evitare al massimo affollamenti ed assembramenti ed ingorghi, le bancarelle saranno solamente quelle degli ambulanti che si presenteranno, ovvero i titolari del posto che contrariamente a quanto sempre accaduto ed accade anche ogni giovedì col mercato tradizionale, non verranno sostituiti dagli “spuntisti”. Questo comporterà che domani e domenica saranno circa una cinquantina, secondo le stime, le bancarelle che mancheranno all’appello, portando il numero totale a 300.

Per gli accessi ci saranno dei varchi presidiati dove si controllerà il Green pass, lo stesso avverrà all’interno dell’area, anche da parte della Polizia Locale, che sarà in servizio al completo, sia all’interno del centro storico che in periferia per regolare il traffico. I diritti comunque saranno salvi e chi risiede in centro storico e deve uscire o rientrare a casa propria, potrà farlo in piena libertà senza alcun controllo, L’alternativa era quella di non effettuare la fiera ma sarebbe stata una sconfitta per tutti.