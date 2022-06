Festival dell’economia, si parte oggi con due Premi Nobel

TRENTO. Si apre oggi (2 giugno) la 17ma edizione del Festival dell’economia di Trento dal titolo “Dopo la pandemia. Tra ordine e disordine” ed è una partenza con due premi Nobel.

Alle 10 al Palazzo della Regione Tawakkul Karman, premio Nobel per la Pace, dialoga con la giornalista Maria Latella su “La non violenza come arma per risolvere i conflitti”.

Alle 10.30 al Palazzo della Provincia, in sala Depero, l’appuntamento è con il Nobel per l’economia Edmund Phelps, su “L’innovazione che viene dal basso, non calata dall’alto”.

Alle 16 al Teatro Sociale la cerimonia di inaugurazione: la scrittrice Silvia Avallone in dialogo con il cardinal Gianfranco Ravasi, introduce l’intervento dal titolo “Per una nuova filosofia dello sviluppo, tra etica e spiritualità”.

Oltre 200 gli appuntamenti da qui a domenica 5 giugno. Si torna finalmente ad una partecipazione in presenza (occorre però indossare le mascherine FFP2 nelle sale chiuse). L’ingresso agli eventi è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Non è prevista alcuna prenotazione dei posti. Ma ci sono alcune informazioni da tenere ben presente soprattutto per gli eventi in programma al Teatro Sociale e all’Auditorium Santa Chiara: in questi casi è richiesto un biglietto che potrà essere ritirato presentandosi all’ingresso di queste strutture in linea di massima due ore prima che l’evento prescelto inizi.