Festa dell’Immacolata, in Santa Maria ordinato diacono Matteo Moranduzzo di Castello Tesino

TRENTO. Oggi, mercoledì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata, l’arcivescovo Lauro Tisi ha presieduto la messa nella basilica di Santa Maria Maggiore, vista l’inagibilità dell’altare per i lavori di restauro che interessano l’abside della cattedrale di San Vigilio. Durante la celebrazione - alla presenza dei parenti e di parte della comunità tesina, quella che ha sfidato la neve per scendere in città - si è avuta l’ordinazione diaconale di Matteo Moranduzzo, 25 anni, di Castello Tesino, studente all’ultimo anno di teologia. Il diaconato precede di qualche mese la sua ordinazione presbiterale, che è prevista nel giugno del prossimo anno.















Matteo Moranduzzo di Castello Tesino viene ordinato diacono in Santa Maria La cerimonia è stata officiata dall'arcivescovo Lauro Tisi oggi, 8 dicembre 2021, festa dell'Immacolata. Il giovane è insegnante di religione all’istituto Marie Curie di Pergine (foto di Claudio Libera)

Con l’indole innata per le lingue, culminata in un diploma al liceo linguistico del Collegio Arcivescovile ed una passione per la ricerca storica legata al territorio, Matteo ha intrapreso il percorso formativo in Seminario, svolgendo anche servizio nelle parrocchie di Trento Nord e di Pergine, centro in cui eserciterà anche il ministero di diacono nel fine settimana. Da settembre scorso è anche insegnante di religione all’istituto Marie Curie di Pergine.

Alla base della sua vocazione – aveva confidato Matteo al settimanale Vita Trentina – la contagiosa testimonianza del suo parroco e quindi un percorso di ricerca personale e comunitaria vissuto fin dagli anni delle medie e poi alle superiori, frequentando i gruppi vocazionali della Diocesi. Ora, davanti al futuro prete, una grande “scommessa” che diventa progetto di vita: “Provare – ammette il giovane seminarista – a vedere il mondo e le persone così come le vede Gesù”. L’ordinazione diaconale è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento e così in moltissimi, che non se la sono sentita di sfidare le strade ricoperte di neve, hanno potuto plaudere al nuovo diacono. C.L.