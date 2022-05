Diritti Lgbt, con "Liberi e libere di essere" arriva a Trento la prima panchina "rainbow"

TRENTO. Torna dal 17 al 28 maggio "Liberi e libere di essere", la rassegna di eventi a tema Lgbti+ organizzata da Arcigay del Trentino con Agedo Trentino e Famiglie arcobaleno Trentino - Alto Adige.

Il tema dell'edizione 2022 - si legge in una nota - è "Le città invisibili", per parlare di diritti mancati e soggettività marginalizzate, ma anche per ribadire l'importanza della visibilità e dell'inclusione.

In programma proiezioni, incontri, laboratori, una fiaccolata e uno spettacolo teatrale.

Martedì 17 maggio - Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia - sarà inaugurata a Trento la prima panchina rainbow della città.