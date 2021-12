Dimezzato l'affitto dell'ambulatorio medico di Cadine

TRENTO. L’intenzione è quella di incentivare la realizzazione di un secondo ambulatorio medico a Cadine che si affiancherebbe a quello esistente a Sopramonte ed è per questo che l'amministrazione comunale ha deciso di dimezzare le spese di affitto. La finalità è quella di creare servizi anche nelle periferiche in un momento nel quale i medici di base scarseggiano. L’ultimo Consiglio circoscrizionale del 2021, ha sollevato una serie di questioni aperte a partire da quella della ciclabile della Vela per la quale si chiede un tavolo di confronto per la progettazione e successiva realizzazione.

La convinzione è quella che non si tratti di un'opera unicamente di interesse comunale, ma piuttosto di respiro provinciale e che coinvolge un numero maggiore di enti interessati “Attualmente sembra che tutto sia concentrato sulla circonvallazione ferroviaria e che a Trento non esistano altre opere da realizzare e la ciclabile della Valle dei Laghi è certamente una di queste anche perché perché creerebbe una serie di benefici indiretti di interesse provinciale”.

Rimarcata anche la strategicità dell'intervento alla “curva del palloncino” per permettere all’autobus di raggiungere Vigolo Baselga, frazione al momento isolata. La rettifica è stata annunciata scorso 19 agosto dalla Provincia; il Comune di Trento tramite la commissione urbanistica ha presentato il progetto della sistemazione dello svincolo per Terlago ed a questo punto la Circoscrizione del Bondone vorrebbe essere messa a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori, ma anche del confronto in corso tra Provincia e Trentino Trasporti. “Vigolo Baselga è una frazione in crescita, ma tutto è reso più difficile – commenta Alex Benetti che ha presentato il documento – dalla mancanza di un collegamento di linea con la città. Se ne parla da anni, quest'estate sembrava che finalmente qualcosa si muovesse, ma a distanza di mesi vorremmo avere delle notizie certe”.

Infine via della Pozza, che dopo essere passata dalla proprietà privata a quella comunale attende gli interventi di riqualificazione. Si tratta dell'adeguamento dell'impianto di illuminazione, presa in carico dei servizi e dei sottoservizi della via Interventi che oltre ad essere necessari, contribuirebbero all’abbellimento della strada ed alla sua valorizzazione.