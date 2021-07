Covid: positivi in compagnia di danza, spettacolo annullato a Trento

TRENTO. A seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 emersi all'interno della Compagnia Aterballetto, è stato annullato lo spettacolo "Storie", in programma sabato 10 luglio a Trento in piazza Battisti a Trento.

Lo comunica il Centro S.Chiara precisando che, in ottemperanza alle misure di prevenzione e sicurezza, l'intero personale della compagnia è già stato posto in quarantena.

Al momento non è prevista una data per il recupero dello spettacolo. Ulteriori informazioni per il rimborso dei biglietti verranno comunicate successivamente, precisa il Centro S.Chiara.