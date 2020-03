Coronavirus, a Trento sciopero dei dipendenti del supermercato Orvea

TRENTO. Ancora agitazione tra il personale dei supermercati in Trentino. Sono in sciopero dalle 10 di questa mattina i lavoratori del punto vendita Orvea di via San Pio X a Trento.

I dipendenti - informa una nota - chiedono misure di sicurezza adeguate a loro tutela come mascherine, riduzione delle ore di aperture al pubblico e contingentamento dei clienti.

Il sindacalista Ezio Casagranda sulla sua pagina Facebook ha postato un video della protesta: "Non siamo tutelati dai dispositivi di protezione che dovrebbero garantirci: una cosa fatta in ritardo, parzialmente e non come si doveva", si sente esclamare nel filmato davanti alle porte del supermercato.