Comune di Trento, massima collaborazione sull'inchiesta Apt

TRENTO. Il Comune di Trento intende «assicurare la massima collaborazione alla Corte dei Conti» nell'ambito dell'inchiesta in corso sui finanziamenti all'Apt. «Il rispetto per l'indagine in corso - si legge in una nota - si accompagna alla convinzione che sarà presto dimostrata la bontà dell'operato della dirigente coinvolta, che si distingue per aver maturato una notevole esperienza alle dipendenze dell'amministrazione comunale e per aver sempre svolto le sue funzioni con competenza e professionalità».

«Anche in questo caso specifico - prosegue la nota del Comune - si ritiene che la correttezza della procedure adottate dall'amministrazione comunale e seguite dalla dirigente possa essere provata e che i contributi erogati all'Apt siano in toto giustificati da corrispondenti spese destinate a manifestazioni peraltro approvate dalla Giunta». «Del resto, se oggi Trento ha superato la soglia del milione di presenze turistiche è anche grazie alla sinergia virtuosa messa in atto in questi anni tra amministrazione comunale e Azienda di promozione turistica», conclude la nota del Comune.