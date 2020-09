Comune di Trento, exit poll della Rai: Ianeselli sindaco con più del 51%

TRENTO. Franco Ianeselli sindaco al primo turno con una forbice dal 51 al 55%, Andrea Merler fra 30 e 34%, Carmen Martini fra 3,5 e 5,5%, Marcello Carli fra 3 e 5 %.

Sono i primi exit poll per le comunali di Trento, diffusi dalla Tgr Rai di Trento dopo le 15 di oggi, 21 settembre, alla chiusura dei seggi.

L'elaborazione è a cura del Consorzio Opinio Italia ed è stato commissionato dalla Rai per il referendum costituzionale, per le regionali e per alcuni dei principali comuni.